В лейтенанта попал снаряд на учениях в Хабаровском крае
Стали известны подробности инцидента, в результате которого офицер 5 армии Восточного военного округа получил тяжелое ранение в ходе учений. Об этом сообщает ИА «Дейта».
Стали известны подробности инцидента, в результате которого офицер 5 армии Восточного военного округа получил тяжелое ранение в ходе учений. Об этом сообщает ИА «Дейта».
10 марта этого года на полигоне «Бикинский» проводились ночные стрельбы. Командир мотострелкового взвода 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады лейтенант Илья Г. осуществлял целеуказание наводчикам боевых машин пехоты, обозначая направление на цель стрельбой трассирующими пулями из своего АК-74М.
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Примечательно, что первоначальной версии, происшествие было вызвано взрывом некондиционного патрона в патроннике автомата, и только позднее, после проведенного расследования, стали известны все обстоятельства дела.
— Ночные стрельбы являются обязательным элементом подготовки войск, ночью должно проводиться тридцать процентов стрельб. А в условиях ограниченной видимости опасность того, что
По словам председателя приморского отделения ветеранской организации «Боевое братство» Виктора Донца, несчастные случаи на учениях вызваны нарушениями техники безопасности либо