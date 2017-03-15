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07:02 (мск), источник: ДЕЙТА

В лейтенанта попал снаряд на учениях в Хабаровском крае

Стали известны подробности инцидента, в результате которого офицер 5 армии Восточного военного округа получил тяжелое ранение в ходе учений. Об этом сообщает ИА «Дейта».

10 марта этого года на полигоне «Бикинский» проводились ночные стрельбы. Командир мотострелкового взвода 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады лейтенант Илья Г. осуществлял целеуказание наводчикам боевых машин пехоты, обозначая направление на цель стрельбой трассирующими пулями из своего АК-74М. Наводчик-оператор одной из БМП-2 по ошибке произвел одиночный выстрел из 30-мм автоматической пушки 2А42 не в направлении цели, а по вспышкам выстрелов автомата лейтенанта. Снаряд по касательной траектории попал в автомат, находящийся в руках офицера, в результате лейтенанту были нанесены тяжелые травмы левой руки, кроме того, ему оторвало фалангу пальца правой руки. Позднее, в госпитале, пострадавшему пришлось ампутировать левую руку на уровне нижней трети плеча.

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Примечательно, что первоначальной версии, происшествие было вызвано взрывом некондиционного патрона в патроннике автомата, и только позднее, после проведенного расследования, стали известны все обстоятельства дела.

 — Ночные стрельбы являются обязательным элементом подготовки войск, ночью должно проводиться тридцать процентов стрельб. А в условиях ограниченной видимости опасность того, что что-то пойдет не так, возрастает, — прокомментировал инцидент приморский военный эксперт писатель Алексей Суконкин. — Целеуказание трассирующими пулями также является стандартным элементом управления огнем на поле боя. Судя по всему, наводчик ошибочно принял вспышки выстрелов за попадания трассирующих пуль в препятствие, и, не обратив внимание на то, что угол поворота башни вышел за пределы сектора стрельбы, открыл огонь. Неизвестно, каким типом боеприпаса велся огонь из пушки, но жизнь офицеру, судя по всему, спасли средства индивидуальной бронезащиты — бронежилет и шлем, поскольку пострадали только незащищенные участки тела.

По словам председателя приморского отделения ветеранской организации «Боевое братство» Виктора Донца, несчастные случаи на учениях вызваны нарушениями техники безопасности либо форс-мажорными обстоятельствами, каждый такой случай тщательно расследуется, чтобы определить его причины и степень вины участников и ответственных лиц.

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