Полицейские застрелили мужчину, взявшего заложницу в Актобе

В стоматологии работала бывшая супруга нападавшего, именно встречи с ней он и требовал. Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина 1993 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.



С женой он развелся 7 марта. За три часа до нападения на стоматологию мужчина пришел домой к родителям экс-супруги и нанес ножевые ранения бывшей теще. При этом злоумышленник заявил, что намерен убить бывшую жену.

«Руководство ДВД Актюбинской области, УВД и прокурор Актобе в течение 5 часов вели переговоры с преступником для освобождения заложницы, жизни которой угрожала реальная опасность. Однако преступник отказался выполнить требования. Примечательно, что его родственники также прибыли на место происшествия и просили его отпустить девушку. В ответ преступник, угрожая убить заложницу, требовал доставить к нему бывшую жену, которую намеревался убить, заявляя, что давно это задумал», — сообщили в ДВД региона.

Переговоры не дали результата, а преступник действовал все агрессивнее. В 12 часов ночи полицейские решили пойти на штурм стоматологии.



Злоумышленник был застрелен из табельного оружия. Заложница освобождена, она не пострадала, однако перенесла нервный стресс. Женщина находится под наблюдением психологов.

Стражи порядка начали расследование по статьям «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «захват заложника с применением оружия».