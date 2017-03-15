Мошенники обманули двух ангарчан, представившись сотрудниками ГИБДД

Как 15 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение от 38-летнего мужчины, который рассказал, что он на сайте «Авито.ру» разместил объявление о продаже щенков породы той-терьер. Спустя некоторое время ему позвонил покупатель, и представился сотрудником ГИБДД. Он сказал, что хочет купить питомца, и попросил привезти щенка в отдел Госавтоинспекции Ангарска. По пути лжеполицейский попросил ангарчанина пополнить баланс трёх абонентских номеров, обещая вернуть деньги при передаче собаки. Когда хозяин пса перечислил более шести тысяч рублей, покупатель перестал отвечать на звонки.

В этот же день в Ангарске на идентичную уловку попалась 30-летняя женщина. На том же сайте она продавала котёнка, и покупатель также представился инспектором ГИБДД. Ангарчанка пока везла животное новому владельцу, перечислила на три телефонных номера три тысячи рублей.