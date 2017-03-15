Жилой дом горел в центре Владивостока
Сегодня, 15 марта, произошел пожар на одной из центральных улиц Владивостока, сообщает ИА «Дейта».
Сегодня, 15 марта, произошел пожар на одной из центральных улиц Владивостока, сообщает ИА «Дейта».
«Сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Пушкинская, поступило на пульт
На месте пожара было обнаружено тело человека без признаков жизни, которое передано врачам «Скорой помощи».
«В 09.17 пожар был локализован, а в 09.31 — ликвидировано открытое горение. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. При тушении пожара был задействован 21 человек личного состава и пять единиц техники», — говорится в сообщении.