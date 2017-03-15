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07:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Жилой дом горел в центре Владивостока

Сегодня, 15 марта, произошел пожар на одной из центральных улиц Владивостока, сообщает ИА «Дейта».

«Сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Пушкинская, поступило на пульт пожарно-спасательной службы Владивостока утром. Уже через шесть минут на место ЧП прибыли первые пожарные расчёты. Горели кровли и стены здания. В связи с сильным задымлением для проведения разведки внутри дома было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На месте пожара было обнаружено тело человека без признаков жизни, которое передано врачам «Скорой помощи».

«В 09.17 пожар был локализован, а в 09.31 — ликвидировано открытое горение. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. При тушении пожара был задействован 21 человек личного состава и пять единиц техники», — говорится в сообщении.

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