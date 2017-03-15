«Лэнд Крузер» лишился колеса в ДТП с длинномером в Новосибирске
Авария произошла ранним утром на перекрестке улиц Народной и 25 лет Октября, движение оказалось полностью перекрыто, рассказали очевидцы.
Авария произошла ранним утром на перекрестке улиц Народной и 25 лет Октября, движение оказалось полностью перекрыто, рассказали очевидцы.
«Лэнд Крузер» лишился колеса в ДТП с длинномером в Новосибирске, об этом сообщается в группе мобильного приложения «Автоспас».
Около 6:30 утра на перекрестке улиц Народной и 25 лет Октября произошла авария длинномера и автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado».
«По словам очевидцев, Прадо выехал на перекресток на красный сигнал светофора тот момент, как на него выехал грузовик. В итоге грузовик ударил Прадика в бочину от чего у внедорожника оторвало колесо и его выбросило на тротуар», — говорится в сообщении группы «Автоспаса».
В ДТП пострадал водитель «Тойоты» — он получил перелом ребер. Крупный грузовик полностью перекрыл проезд по улице Народной.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.