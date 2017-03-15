«Лэнд Крузер» лишился колеса в ДТП с длинномером в Новосибирске, об этом сообщается в группе мобильного приложения «Автоспас».

Около 6:30 утра на перекрестке улиц Народной и 25 лет Октября произошла авария длинномера и автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado».