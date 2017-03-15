Омичка родила ребенка и выбросила его на улицу умирать

Ребенок, по предварительной информации, оказался мертворожденным. Однако, как вскоре выяснили эксперты, малышка погибла уже до того как появилась на свет.

Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летней жительницы Ленинского округа. Женщина обвиняется по ст. 106 УК РФ — убийство матерью новорожденного ребенка.

В ночь с 11 на 12 марта 2017 года данная гражданка родила дома девочку. Со слов роженицы, убедившись, что ребенок мертворожденный, она решила выбросить его на улицу.

«Однако по предварительным данным легкие младенца расправлены, завоздушены, что свидетельствует о том, что непосредственно после родов он вдыхал воздух», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Роженица проживает в доме, вблизи которого найдено тело новорожденной, совместно с братом, его женой и их тремя малолетними детьми. Женщина злоупотребляет спиртными напитками и ведет аморальный образ жизни. На учете по беременности в медицинских учреждениях Омска не состояла. В 2005 году омичка уже отказывалась от своего ребенка в родильном доме.

Ход расследования уголовного дела прокуратура Ленинского округа г. Омска взяла на контроль. А женщине грозит до пяти лет лишения свободы.