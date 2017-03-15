Младенца, ставшего жертвой сосульки, выписали из больницы

Камера видеонаблюдения запечатлела отчаянную сцену: женщина с детской коляской (как потом выяснилось, бабушка младенца) вышла из супермаркета, отошла от здания метра на два-три, в этот момент сверху упал кусок надели. Испуганная женщина заглянула в коляску и бросилась с ней обратно в магазин. Вскоре приехала скорая.

Следственное управление СК РФ по региону начало процессуальную проверку по факту происшествия. Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло рядом с пятиэтажным домом, что возле монумента Славы.

— На место происшествия незамедлительно выехала группа следственного управления. Будут установлены сотрудники управляющей компании и иные лица, ответственные за уборку снега с крыши здания, — уточнили в управлении.

По сообщению главного врача Станции скорой медицинской помощи Ирины Большаковой, врач неотложки диагностировал у ребенка сотрясение головного мозга с подозрением на перелом лобной кости. В тяжелом состоянии девочку госпитализировали в детскую горбольницу № 1.