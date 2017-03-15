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07:25 (мск), источник: VN.ru

Младенца, ставшего жертвой сосульки, выписали из больницы

В Новосибирске продолжается расследование обстоятельства падения наледи с крыши в коляску младенца. Десятого марта с крыши дома № 8 на улице Пархоменко сорвался пласт снега и упал на четырехмесячную девочку, лежащую в коляске. Малышка несколько дней провела в больнице с травмой головы, и только вчера ее выписали.

Камера видеонаблюдения запечатлела отчаянную сцену: женщина с детской коляской (как потом выяснилось, бабушка младенца) вышла из супермаркета, отошла от здания метра на два-три, в этот момент сверху упал кусок надели. Испуганная женщина заглянула в коляску и бросилась с ней обратно в магазин. Вскоре приехала скорая.

Следственное управление СК РФ по региону начало процессуальную проверку по факту происшествия. Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло рядом с пятиэтажным домом, что возле монумента Славы.

— На место происшествия незамедлительно выехала группа следственного управления. Будут установлены сотрудники управляющей компании и иные лица, ответственные за уборку снега с крыши здания, — уточнили в управлении.

По сообщению главного врача Станции скорой медицинской помощи Ирины Большаковой, врач неотложки диагностировал у ребенка сотрясение головного мозга с подозрением на перелом лобной кости. В тяжелом состоянии девочку госпитализировали в детскую горбольницу № 1.

Диспетчер компании «Ампер», обслуживающей здание на улице Пархоменко, в разговоре с корреспондентом рассказал:

— Крыша здания регулярно очищалась от снега: там все очищено, не было сосулек. Откуда этот кусок взялся — непонятно.

Дозвониться до руководителя управляющей компании не удалось.

В нейрохирургическом отделении Детской городской больницы № 1 сообщили, что малышку вчера выписали:

— Ребенок находится в удовлетворительном состоянии, у девочки закрытая черепно-мозговая травма, перелома лобной кости нет, — уточнили медики.

Горькая ирония происшествия в том, что десятого марта как раз истек срок очистки кровель домов города от снега. Дату установили в мэрии Новосибирска. Накануне происшествия, девятого марта, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Александр Ерохин доложил градоначальству, что работа по очистке крыш практически завершена.

Между тем активисты общественного движения «Гражданский патруль» в минувшие выходные провели рейд по нескольким улицам города и зафиксировали сотню нарушений в сфере содержания крыш многоквартирных домов. Вчера вся информация была передана в контролирующие органы с требованием устранить нарушения и наказать виновных.

— Мы не понимаем, откуда у мэрии Новосибирска берутся такие далекие от реальности цифры, и впредь призываем Анатолия Локтя меньше верить красивым отчетам, — комментирует ситуацию руководитель движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Рейд общественников стал реакцией на происшествие с младенцем. Возникает вопрос: кто кого обманывает, кто некачественно выполняет свои обязанности? Если ответственные за очистку снега УК рапортуют о выполнении задания, а на деле оказывается не так, это повод задуматься о некомпетентности или бессилии тех, кто управляет данной сферой. Получается, что предприятия, управляющие жилфондом, не считаются с властью, ее требованиями и интересами жильцов?

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