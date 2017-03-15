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07:42 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске поймали напавших на бизнесмена дерзких разбойников

В частный дом к бизнесмену ворвались неизвестные, которые под угрозой ножа причинили мужчине телесные повреждения и забрали около 90 тысяч рублей, после чего скрылись.

Сыщики поймали подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя в Абанском районе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, накануне в частный дом к бизнесмену ворвались неизвестные, которые под угрозой ножа причинили мужчине телесные повреждения и забрали около 90 тысяч рублей, после чего скрылись. Известно, что предприниматель имеет магазин по продаже автозапчастей.

Для раскрытия «дерзкого преступления» незамедлительно была создана оперативная группа, в которую в том числе вошли полицейские соседних районов. По горячим следам сотрудники ДПС поймали одного из налетчиков в Уярском районе. Им оказался местный житель 26 лет. Сыщики установили, что двое его сообщников — ранее судимые мужчины 35 и 32 лет — скрылись на территории Красноярска.

Их также задержали и изъяли часть похищенного. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», санкция которой предполагает до 10 лет лишения свободы.

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