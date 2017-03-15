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07:45 (мск), источник: VN.ru

Учитель математики не признала вину в смерти школьницы

В Новосибирске начался судебный процесс над бывшим преподавателем математики элитного лицея № 200 60-летней Розой Тарасовой. Учитель высшей категории обвиняется в халатности, которая привела к смерти 14-летней школьницы. Женщина не признала свою вину. Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Сегодня, 15 марта, в Заельцовском суде начался процесс по делу теперь уже бывшего преподавателя элитного лицея № 200 Розы Тарасовой. Учитель высшей категории, проработавшая в школе много лет, обвиняется в халатности, которая повлекла смерть 14-летней школьницы Евы А.

«Роза Тарасова обвиняется в том, что летом 2015 года во время туристического похода на Алтай ненадлежаще исполняла свои обязанности руководителя похода, — сообщили VN.ru в районном суде. — Согласно материалам уголовного дела, преподаватель по причине недобросовестного и небрежного отношения к службе допустила 14-летнюю девочку к участию в походе без письменного согласия родителей, а также без прохождения медицинского осмотра и прохождения инструктажа по технике безопасности».

Кроме того, по мнению стороны обвинения, во время пешего похода группы школьников Роза Тарасова отдала устное распоряжение о движении группы по сложному участку местности, хотя рядом были две тропы, которые не представляли сложности. «В результате 14-летняя Ева А. оступилась и упала на дно обрыва с девятиметровой высоты. Смерть была мгновенной», — добавили в прокуратуре района.

На первое судебное заседание пришло более 30 родителей бывших учеников Розы Михайловны. Они пытались поддержать уволенного педагога, которая заявила, что не признает своей вины в смерти Евы А. По словам учительницы, гибель школьницы стала результатом несчастного случая.

Девочка погибла 31 июля 2015 года. Несчастный случай произошел при спуске с перевала «Детский» около озера «Славных девчат». По материалам уголовного дела, туристический поход был организован администрацией лицея. На должностные лица элитного образовательного учреждения была возложена ответственность за жизнь и здоровье школьников при организации летнего отдыха. Руководителем туристического похода была назначена 60-летняя Роза Тарасова, которая имеет многолетнюю практику такого вида отдыха с детьми. Роза Михайловна, которая в 1978 году закончила НЭТИ (ныне — НГТУ — прим. Ред.), много лет проработала учителем математики, но затем стала социальным педагогом, проводя все свободное время со своими учениками.

Родители школьников, которые участвовали в походе, написали петицию в поддержку Розы Тарасовой. Известно, что сразу после трагедии преподаватель провела более двух суток рядом с телом ребенка в ожидании спасателей. Всего в том походе было семь взрослых и опытных туристов и 31 школьник. Маршрут, по которому двигалась группа из Новосибирска, согласно квалификации, относится к категории самых простых.

Судебный процесс по делу Розы Тарасовой будет долгим. По делу проходит более 30 свидетелей, большинство из которых несовершеннолетние, и каждый из них обязан дать показания.

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