Около 3,5 тысяч бутылок поддельного алкоголя изъято в Свердловской области

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из помещений около 400 десятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, пять — с этиловым спиртом, порядка 3,5 тыс. бутылок готового поддельного алкоголя, четыре тысячи пустых бутылок, а также различные этикетки с товарными знаками и фальшивые акцизные марки, говорится в сообщении.

Установлено, что подпольным производством занимался гражданин Азербайджана. Он задержан. Помимо этого, по данным ведомства, он привлекал к работе нелегальных мигрантов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ) и 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).