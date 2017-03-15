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08:02 (мск), источник: Интерфакс

Около 3,5 тысяч бутылок поддельного алкоголя изъято в Свердловской области

Екатеринбург. 15 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники УФСБ совместно с полицейскими нашли в Свердловской области цех по производству и розливу фальсифицированного алкоголя, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по региону в среду.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из помещений около 400 десятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, пять — с этиловым спиртом, порядка 3,5 тыс. бутылок готового поддельного алкоголя, четыре тысячи пустых бутылок, а также различные этикетки с товарными знаками и фальшивые акцизные марки, говорится в сообщении.

Установлено, что подпольным производством занимался гражданин Азербайджана. Он задержан. Помимо этого, по данным ведомства, он привлекал к работе нелегальных мигрантов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ) и 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В пресс-службе регионального УФСБ агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что подпольный цех находился около Екатеринбурга.

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