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09:48 (мск), источник: RNS

Авианосец «Адмирал Кузнецов» встанет на длительный ремонт

Модернизация единственного российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» начнется в конце мая на одном из ремонтных заводов в Мурманской области, она займет почти два года, сообщили RNS источники в судостроительной отрасли и на флоте.

Источник: РИА "Новости"

«Предположительно в конце мае», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроке начала ремонта и модернизации авианосца. Он отметил, что, по планам, восстановительный ремонт с глубокой модернизацией продлится около двух лет.

Крупный заказ могут получить 35-й или 82-й судоремонтные заводы (оба — Мурманск).

В свою очередь, флотские источники сообщили RNS, что в ходе двухлетней модернизации предполагается капитально отремонтировать силовую установку корабля, а также обновить палубную авиацию.

«Основу авиагруппы составят корабельные истребители МиГ-29К и морская версия ударного вертолета Ка-52К «Катран», — сказал собеседник агентства.
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Он напомнил, что опытные образцы этой техники прошли испытание в ходе недавнего похода корабля к берегам Сирии.

Для полноценной замены авиационного крыла «Кузнецова» потребуется установка дополнительного оборудования и системы обеспечения полетов «мигов» и камовских вертолетов.

Кроме того, авианосец может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе палубную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» был спущен на воду более 30 лет назад — 4 декабря 1985 года.

Он остался единственным действующим авианосцем из семи аналогичных кораблей, построенных в СССР в 70−80-е годы прошлого века на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве (сейчас — Украина).

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Сегодня в состав авиакрыла «Адмирала Кузнецова» входят истребители Су-33 и МиГ-29К, а также вертолеты Ка-52, Ка-29 и Ка-27. Российский авианесущий крейсер выполнял задачи в рамках операции в Сирии с 8 ноября 2016 года по январь 2017 года. За два месяца, летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них — 117 ночью, а также 750 вылетов для выполнения задач поисково-спасательного и авиационно-транспортного обеспечения.

В ходе выполнения задач у побережья Сирии российские силы потеряли два истребителя — Су-33 и МиГ-29К.

В обоих случаях летчики катапультировались и остались живы.

Ранее руководитель главного управления кораблестроения Минобороны РФ Владимир Тряпичников сообщил, что российский ВМФ может получить авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года. Источник в российской судостроительной отрасли сообщил RNS, что закладка нового российского авианосца нового поколения состоится не ранее 2022 года, общая его стоимость вместе с авиагруппой может превысить 300 млрд рублей. «Полноценное финансирование работ по новому авианосцу начнется не ранее 2022 года. До этого предстоит выбрать наиболее актуальный проект и подготовить производство на одной из верфей», — сказал собеседник агентства.

Планируется, что корабль сможет нести несколько десятков палубных самолетов МиГ-29К, а также адаптированных для авианосца самолетов 5-го поколения Т-50. Кроме того, на нем разместятся корабельные вертолеты и беспилотники. Общее количество летательных аппаратов составит до 100 единиц. Корабль сможет нести боезапас крылатых ракет и авиабомб в количестве до 5000 штук.

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