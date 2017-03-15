Авианосец «Адмирал Кузнецов» встанет на длительный ремонт

«Предположительно в конце мае», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроке начала ремонта и модернизации авианосца. Он отметил, что, по планам, восстановительный ремонт с глубокой модернизацией продлится около двух лет.

Крупный заказ могут получить 35-й или 82-й судоремонтные заводы (оба — Мурманск).

В свою очередь, флотские источники сообщили RNS, что в ходе двухлетней модернизации предполагается капитально отремонтировать силовую установку корабля, а также обновить палубную авиацию.