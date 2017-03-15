Авианосец «Адмирал Кузнецов» встанет на длительный ремонт

«Предположительно в конце мае», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроке начала ремонта и модернизации авианосца. Он отметил, что, по планам, восстановительный ремонт с глубокой модернизацией продлится около двух лет.
Крупный заказ могут получить 35-й или 82-й судоремонтные заводы (оба — Мурманск).
В свою очередь, флотские источники сообщили RNS, что в ходе двухлетней модернизации предполагается капитально отремонтировать силовую установку корабля, а также обновить палубную авиацию.
«Основу авиагруппы составят корабельные истребители МиГ-29К и морская версия ударного вертолета Ка-52К «Катран», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что опытные образцы этой техники прошли испытание в ходе недавнего похода корабля к берегам Сирии.
Для полноценной замены авиационного крыла «Кузнецова» потребуется установка дополнительного оборудования и системы обеспечения полетов «мигов» и камовских вертолетов.
Кроме того, авианосец может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе палубную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» был спущен на воду более 30 лет назад — 4 декабря 1985 года.
Он остался единственным действующим авианосцем из семи аналогичных кораблей, построенных в СССР в 70−80-е годы прошлого века на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве (сейчас — Украина).
Сегодня в состав авиакрыла «Адмирала Кузнецова» входят истребители Су-33 и МиГ-29К, а также вертолеты Ка-52, Ка-29 и Ка-27. Российский авианесущий крейсер выполнял задачи в рамках операции в Сирии с 8 ноября 2016 года по январь 2017 года. За два месяца, летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них — 117 ночью, а также 750 вылетов для выполнения задач поисково-спасательного и авиационно-транспортного обеспечения.
В ходе выполнения задач у побережья Сирии российские силы потеряли два истребителя — Су-33 и МиГ-29К.
В обоих случаях летчики катапультировались и остались живы.
Ранее руководитель главного управления кораблестроения Минобороны РФ Владимир Тряпичников сообщил, что российский ВМФ может получить авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года. Источник в российской судостроительной отрасли сообщил RNS, что закладка нового российского авианосца нового поколения состоится не ранее 2022 года, общая его стоимость вместе с авиагруппой может превысить 300 млрд рублей. «Полноценное финансирование работ по новому авианосцу начнется не ранее 2022 года. До этого предстоит выбрать наиболее актуальный проект и подготовить производство на одной из верфей», — сказал собеседник агентства.
Планируется, что корабль сможет нести несколько десятков палубных самолетов МиГ-29К, а также адаптированных для авианосца самолетов 5-го поколения Т-50. Кроме того, на нем разместятся корабельные вертолеты и беспилотники. Общее количество летательных аппаратов составит до 100 единиц. Корабль сможет нести боезапас крылатых ракет и авиабомб в количестве до 5000 штук.