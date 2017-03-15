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08:07 (мск), источник: ДЕЙТА

На почте Владивостока изъяли посылку с препаратами

Посылку с запрещенными фармацевтическими препаратами изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в почтовом отделении, сообщает ИА «Дейта».

Посылка прибыла из Республики Беларусь и насчитывала 180 таблеток в блистерах. После результата экспертизы стало ясно, что лекарства являются анаболическими стероидами. Это сильнодействующие лекарства, которые давно включены в списки лекарств, выдающихся по рецепту в России.

Провезти в нашу страну их можно только при наличии специальных документов, которых у молодого человека — получателя посылки, не оказалось.

«Он сознался, что осведомлен о запрете на свободный оборот в России сильнодействующих веществ и об уголовной ответственности за их контрабанду. Однако желание получить рельефные мышцы быстрым и “легким” путем оказалось сильнее, чем страх перед наказанием за нарушение закона», — сообщила пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни Татьяна Шичанина.

Возбуждено уголовное дело в отношении любителя анаболических стероидов по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. К тому же, ему придется выплатить штраф до одного миллиона рублей.

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