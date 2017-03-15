Сотрудники Росгвардии в Челябинске задержали подозреваемых в убийстве

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Росгвардии, 12 марта в одной из квартир дома № 13а по улице Крылова был обнаружен труп мужчины со множественными ссадинами на теле и ожогами на лице. По «горячим следам» на месте происшествия сотрудниками Росгвардии были задержаны двое ранее судимых граждан, 1977 и 1986 годов рождения.

Между задержанными и потерпевшим в ходе совместного распития спиртных напитков возник конфликт, в результате которого двое подозреваемых нанесли телесные повреждения своему знакомому. От полученных травм мужчина через некоторое время скончался.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свобод ы сроком до 15 лет.

Задержанные в порядке статьи 91 УПК РФ водворены в изолятор временного содержания.