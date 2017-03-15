Валерий Синьков: «Паводки на реке Дон ожидаются в апреле»
Начальник донского управления МЧС Валерий Синьков провел
Начальник донского управления МЧС Валерий Синьков провел
Он отметил, что сезон паводков в Ростовской области проходит в два периода: на малых и средних реках половодье фактически началось 22 февраля, а на реке Дон ожидается в апреле.
При этом на нижнем Дону паводковые явления не прогнозируются,
Для контроля за паводковой обстановкой в области действуют 32 межведомственные оперативные группы. Всего для ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком, создана группировка сил: более 17 тысяч человек, более 3,5 тысяч единиц техники, 256 плавсредств.