Валерий Синьков: «Паводки на реке Дон ожидаются в апреле»

Он отметил, что сезон паводков в Ростовской области проходит в два периода: на малых и средних реках половодье фактически началось 22 февраля, а на реке Дон ожидается в апреле.

При этом на нижнем Дону паводковые явления не прогнозируются, из-за недостаточной наполняемости Цимлянского водохранилища. Однако Валерий Синьков подчеркнул, что в регионе сохраняются риски, связанные с нагонными явлениями на устьевом участке реки Дон.

Для контроля за паводковой обстановкой в области действуют 32 межведомственные оперативные группы. Всего для ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком, создана группировка сил: более 17 тысяч человек, более 3,5 тысяч единиц техники, 256 плавсредств.