100 литров «незамерзайки» изъяли на трассе в Нижегородской области
На трассе М-7 было выявлено три факта продажи стеклоомывающей незамерзающей жидкости без лицензии.
На трассе М-7 было выявлено три факта продажи стеклоомывающей незамерзающей жидкости без лицензии.
100 литров потенциально опасной «незамерзайки» изъяли на трассе
Полицейские выявили три факта продажи стеклоомывающей незамерзающей жидкости без лицензии. Для проверки качества товара продукция недобросовестных предпринимателей была изъята и направлена на исследование.
На торговцев заведены дела по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии)» и по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Вся «незамерзайка» уничтожена.