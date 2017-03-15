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09:42 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

100 литров «незамерзайки» изъяли на трассе в Нижегородской области

На трассе М-7 было выявлено три факта продажи стеклоомывающей незамерзающей жидкости без лицензии.

100 литров потенциально опасной «незамерзайки» изъяли на трассе Москва-Уфа в Воротынском районе, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Полицейские выявили три факта продажи стеклоомывающей незамерзающей жидкости без лицензии. Для проверки качества товара продукция недобросовестных предпринимателей была изъята и направлена на исследование.

На торговцев заведены дела по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии)» и по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Вся «незамерзайка» уничтожена.

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