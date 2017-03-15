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11:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В центре Красноярска иномарка сбила пешехода и снесла дерево

Пешехода доставили в больницу.

В Красноярске на ул. Перенсона, 2 автомобиль Honda на скорости сбил пешехода на тротуаре и влетел в дерево. Авария произошла в среду, 15 марта. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, иномаркой Honda Accord управлял 23-летний водитель. Мужчина ехал со стороны ул. Брянской в сторону ул. Дубровинского. По неустановленным причинам мужчина заехал на тротуар и сбил 41-летнего пешехода.

В результате пострадавший получил травмы. Его доставили в больницу. По словам очевидцев, остановиться предполагаемый виновник аварии смог только после столкновения с деревом.

На месте сейчас работают сотрудники ДПС. Они установили, что водитель был трезв. Сейчас парня опрашивают правоохранители.

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