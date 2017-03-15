Прокуратура расследует обрушение куска фасада Театра музкомедии в Екатеринбурге

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по предварительной информации, накануне вечером облицовочная плитка откололась от театра и упала на проходивших возле театра двух девушек. В результате происшествия они получили повреждения, с которыми доставлены в городскую больницу для оказания медицинской помощи.

Как уточнили в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться обстоятельства произошедшего. В частности, будут запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание здания театра. Кроме того в ходе проверки будет установлено, когда проводился ремонт фасада, какая организация проводила ремонтные работы, будет дана оценка соответствия качества работ установленным строительным нормативам. Будут запрошены документы из больницы для определения степени тяжести причиненного пострадавшим вреда здоровью.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщалось ранее, последний раз ремонт фасада в театре проводился несколько лет назад. Новые ремонтные работы планировалось провести к Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2018 году.