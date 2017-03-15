Прокуратура расследует обрушение куска фасада Театра музкомедии в Екатеринбурге
Прокуратура организовала проверку по факту падения облицовочной плитки на людей с фасада екатеринбургского Театра музкомедии.
Прокуратура организовала проверку по факту падения облицовочной плитки на людей с фасада екатеринбургского Театра музкомедии.
Как сообщили Накануне.RU в
Как уточнили в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться обстоятельства произошедшего. В частности, будут запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание здания театра. Кроме того в ходе проверки будет установлено, когда проводился ремонт фасада, какая организация проводила ремонтные работы, будет дана оценка соответствия качества работ установленным строительным нормативам. Будут запрошены документы из больницы для определения степени тяжести причиненного пострадавшим вреда здоровью.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщалось ранее, последний раз ремонт фасада в театре проводился несколько лет назад. Новые ремонтные работы планировалось провести к Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2018 году.