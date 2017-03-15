Голубоглазый сибиряк вышел из дома и пропал
Уже пять дней молодого человека не могут найти знакомые.
Уже пять дней молодого человека не могут найти знакомые.
Субботним днём юноша вышел прогуляться, но до сих пор его местоположение не известно.
Группа «Инцидент. Новосибирск» сообщила: «Пропал Верещагин Владимир Сергеевич, 90-го года рождения. 11 марта 2017 года в районе 16:00 ушел из дома на улице Есенина и не вернулся».
В группе сообщается, что у парня голубые глаза, русые волосы, а рост около 180 см. Когда он уходил, то был одет в