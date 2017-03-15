Голубоглазый сибиряк вышел из дома и пропал

Субботним днём юноша вышел прогуляться, но до сих пор его местоположение не известно.

Группа «Инцидент. Новосибирск» сообщила: «Пропал Верещагин Владимир Сергеевич, 90-го года рождения. 11 марта 2017 года в районе 16:00 ушел из дома на улице Есенина и не вернулся».