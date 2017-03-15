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08:45 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Голубоглазый сибиряк вышел из дома и пропал

Уже пять дней молодого человека не могут найти знакомые.

Субботним днём юноша вышел прогуляться, но до сих пор его местоположение не известно.

Группа «Инцидент. Новосибирск» сообщила: «Пропал Верещагин Владимир Сергеевич, 90-го года рождения. 11 марта 2017 года в районе 16:00 ушел из дома на улице Есенина и не вернулся».

В группе сообщается, что у парня голубые глаза, русые волосы, а рост около 180 см. Когда он уходил, то был одет в светло-голубые джинсы, зеленые кроссовки, двустороннюю куртку: (с одной стороны синяя, с другой черная).

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