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08:46 (мск), источник: dostup1.ru

Младенец пострадал в ДТП на северо-западе Челябинска

Авария с участием трех автомобилей произошла на проспекте Победы.

Десятимесячный ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Калининском районе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На проспекте Победы, возле дома 287, 34-летний водитель ВАЗ-217010 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся впереди Hyundai Accent, на пассажирском сиденье которого находился 10-месячный ребенок», — сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД.

Там уточнили, что иномарка продвинулась вперед и совершила столкновение с ВАЗ-217030. В результате ДТП ребенок, который находился в детском кресле, получил травму головы.

По факту аварии проводится проверка.

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