Ялтинский суд наказал вымогателей
Ялтинский суд назначил наказание двоим гражданам, обвиняемым в вымогательстве. Подозреваемые, местные жители (33 и 42 лет), были задержаны сотрудниками полиции.
Ялтинский суд назначил наказание двоим гражданам, обвиняемым в вымогательстве. Подозреваемые, местные жители (33 и 42 лет), были задержаны сотрудниками полиции.
Один из них ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Так, в отдел полиции № 2 «Ливадийский» УМВД России по г. Ялта поступил звонок от 29-летнего местного жителя. Он сообщил полицейским о том, что двое неизвестных ворвались в его квартиру и под угрозой расправы начали вымогать денежные средства в размере 20 тысяч рублей.
Поскольку наличных денег у ялтинца не было, он предложил мужчинам направиться в ближайшее отделение банка, где собирался снять 5 тысяч рублей. Злоумышленники согласились и направились вместе с ним в банковское учреждение, при этом остались ждать у входа. Находясь в помещении банка, потерпевший сообщил о происходящем по телефону «102″.
На вызов незамедлительно выехали сотрудники полиции. Подозреваемые в считанные минуты были задержаны. В ходе допроса выяснилось, что злоумышленники находились в гостях у своего приятеля. В ходе распития алкогольных напитков хозяин дома рассказал друзьям о том, что сосед должен ему денег. В этот момент у подозреваемых возник противоправный план — потребовать у должника деньги, которые он задолжал их приятелю, с целью использовать на свои нужды. От злоумышленников поступили признательные показания.
Следственным отделом ОП № “2″ Ливадийский УМВД России по г. Ялта в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного п.”а» ч.2 ст. 163 (вымогательство) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом либо без такового. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд, — сообщили в