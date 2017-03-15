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09:27 (мск), источник: Крым Press

Ялтинский суд наказал вымогателей

Ялтинский суд назначил наказание двоим гражданам, обвиняемым в вымогательстве. Подозреваемые, местные жители (33 и 42 лет), были задержаны сотрудниками полиции.

Один из них ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Так, в отдел полиции № 2 «Ливадийский» УМВД России по г. Ялта поступил звонок от 29-летнего местного жителя. Он сообщил полицейским о том, что двое неизвестных ворвались в его квартиру и под угрозой расправы начали вымогать денежные средства в размере 20 тысяч рублей.

Поскольку наличных денег у ялтинца не было, он предложил мужчинам направиться в ближайшее отделение банка, где собирался снять 5 тысяч рублей. Злоумышленники согласились и направились вместе с ним в банковское учреждение, при этом остались ждать у входа. Находясь в помещении банка, потерпевший сообщил о происходящем по телефону «102″.

На вызов незамедлительно выехали сотрудники полиции. Подозреваемые в считанные минуты были задержаны. В ходе допроса выяснилось, что злоумышленники находились в гостях у своего приятеля. В ходе распития алкогольных напитков хозяин дома рассказал друзьям о том, что сосед должен ему денег. В этот момент у подозреваемых возник противоправный план — потребовать у должника деньги, которые он задолжал их приятелю, с целью использовать на свои нужды. От злоумышленников поступили признательные показания.

Следственным отделом ОП № “2″ Ливадийский УМВД России по г. Ялта в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного п.”а» ч.2 ст. 163 (вымогательство) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом либо без такового. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд, — сообщили в пресс-службе МВД по РК. Судом обвиняемые признаны виновными в совершении преступления. Мужчина, который первым предложил совершить противоправные действия, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима, его подельник — к двум годам условно. Приговор вступил в законную силу.

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