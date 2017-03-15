Ялтинский суд наказал вымогателей

Один из них ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Так, в отдел полиции № 2 «Ливадийский» УМВД России по г. Ялта поступил звонок от 29-летнего местного жителя. Он сообщил полицейским о том, что двое неизвестных ворвались в его квартиру и под угрозой расправы начали вымогать денежные средства в размере 20 тысяч рублей.

Поскольку наличных денег у ялтинца не было, он предложил мужчинам направиться в ближайшее отделение банка, где собирался снять 5 тысяч рублей. Злоумышленники согласились и направились вместе с ним в банковское учреждение, при этом остались ждать у входа. Находясь в помещении банка, потерпевший сообщил о происходящем по телефону «102″.

На вызов незамедлительно выехали сотрудники полиции. Подозреваемые в считанные минуты были задержаны. В ходе допроса выяснилось, что злоумышленники находились в гостях у своего приятеля. В ходе распития алкогольных напитков хозяин дома рассказал друзьям о том, что сосед должен ему денег. В этот момент у подозреваемых возник противоправный план — потребовать у должника деньги, которые он задолжал их приятелю, с целью использовать на свои нужды. От злоумышленников поступили признательные показания.