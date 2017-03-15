В Калининграде пожарные спасли из горящего дома 10 человек

На первом этаже, на лестничной клетке горели мебель и деревянный лестничный пролет на общей площади 15 квадратных метров. Огнем повреждены двери квартир первого этажа. Пострадавших нет, спасено 10 человек. Для ликвидации пожара привлекались расчеты в составе 15 человек и 3 единиц техники.

Кроме того, во вторник в районе полудня поступил сигнал о пожаре в Правдинске — там на ул. Кутузова в двухэтажном жилом кирпичном доме довоенной постройки, в жилой пристройке выгорела кровля на площади 1 квадратный метр. Пострадавших нет, пожар тушили 3 человека и 1 единица техники.

В этот же день поступило сообщение о пожаре на ул. Менделеева в Калининграде. В одноэтажном с мансардой жилом доме размером 15×20 метров, в мансарде, в комнате размером 3×5 метров, произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением постельных принадлежностей на площади 2 квадратных метра. Для ликвидации пожара привлекались расчеты в составе 4 человек и 2 единиц техники.