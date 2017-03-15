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08:54 (мск), источник: PROUFU.ru

Жители деревни поблизости от карстовой ямы обеспокоены тем, что она растет

Карстовая яма, образовавшаяся вблизи деревни Новокулево Нуримановского района республики, постепенно увеличивается в размерах. ProUfu.ru обратился за комментарием к главе села.

Также Булат прокомментировал фото со скелетами древних животных, которые якобы плавали в морях, которые были на месте Башкирии миллионы лет назад: «Яма провалилась прямо вниз, края были очень крутые, и они постепенно сползают дальше вниз, обваливаются. Сейчас еще холодно, земля твердая, как потеплеет — будет дальше проваливаться. К тому же, когда снег будет таять, яму еще больше заполнит водой», — рассказал глава сельского поселения Булат Ханов.

Напомним, ранее мы обращались к ученому-специалисту в данной области за разъяснениями, почему могла образоваться яма.

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