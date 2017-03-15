Жители деревни поблизости от карстовой ямы обеспокоены тем, что она растет

Также Булат прокомментировал фото со скелетами древних животных, которые якобы плавали в морях, которые были на месте Башкирии миллионы лет назад: «Яма провалилась прямо вниз, края были очень крутые, и они постепенно сползают дальше вниз, обваливаются. Сейчас еще холодно, земля твердая, как потеплеет — будет дальше проваливаться. К тому же, когда снег будет таять, яму еще больше заполнит водой», — рассказал глава сельского поселения Булат Ханов.