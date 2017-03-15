Пожароопасный период на Дону наступил на 20 дней раньше обычного

По его словам, раннее начало пожароопасного периода обусловлено увеличением количества возгораний из-за установившейся сухой и ветреной погоды.

С начала года в регионе зарегистрирован 121 случай возгорания сухой растительности и камыша. Общая площадь таких пожаров составила 10,1 га.

Наихудшая обстановка по количеству возгораний сухой растительности сложилась на территории Багаевского и Семикаракорского районов, а также Таганрога.

Наибольшая площадь подобных пожаров зафиксирована на территории Аксайского, Милютинского, Неклиновского районов и Волгодонска.

Для реагирования на ЧС, связанные с природными пожарами, в Ростовской области подготовлено свыше 20 тыс. человек и 1850 единиц техники. Предусмотрено применение авиации.