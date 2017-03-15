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09:39 (мск), источник: БЕЛТА

Снежная буря в США привела к гибели четырех человек

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снежная буря, обрушившаяся накануне на Восточное побережье США, привела к гибели четырех человек. Как сообщают информагентства, в списке погибших значится 16-летняя девушка, потерявшая контроль над автомобилем на заснеженной дороге в штате Нью-Гэмпшир.

Источник: БЕЛТА

Сильнейший снегопад сопровождался порывами ветра до 28 м/с, низкой температурой и практически нулевой видимостью. В некоторых районах Нью-Йорка, особо пострадавшего от стихии, глубина снега достигла полуметра.

Ненастье спровоцировало также множество ДТП. В двух из них в Чикаго (штат Иллинойс) столкнулись более 30 автомобилей, как минимум 7 человек пострадали и были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

На северо-востоке страны в связи со снежным штормом объявлено чрезвычайное положение. Отменено около 7 тыс. авиарейсов, в некоторых областях прервано железнодорожное сообщение.

Без электричества остались около 200 тыс. потребителей. В Нью-Йорке рухнули два строящихся дома, в штате Род-Айленд ветер опрокинул ветряную установку. Некоторые прибрежные города, в том числе Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) оказались во власти наводнений.

Стихия, затронувшая Вашингтон (столичный округ Колумбия), штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Массачусетс, Коннектикут, Мэн, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт, продолжает бушевать и все еще угрожает жителям штатов Новой Англии. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни на Восточном побережье сохранится зимняя погода.

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