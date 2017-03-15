Снежная буря в США привела к гибели четырех человек

Сильнейший снегопад сопровождался порывами ветра до 28 м/с, низкой температурой и практически нулевой видимостью. В некоторых районах Нью-Йорка, особо пострадавшего от стихии, глубина снега достигла полуметра.

Ненастье спровоцировало также множество ДТП. В двух из них в Чикаго (штат Иллинойс) столкнулись более 30 автомобилей, как минимум 7 человек пострадали и были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

На северо-востоке страны в связи со снежным штормом объявлено чрезвычайное положение. Отменено около 7 тыс. авиарейсов, в некоторых областях прервано железнодорожное сообщение.

Без электричества остались около 200 тыс. потребителей. В Нью-Йорке рухнули два строящихся дома, в штате Род-Айленд ветер опрокинул ветряную установку. Некоторые прибрежные города, в том числе Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) оказались во власти наводнений.