В Кишиневе ночью столкнулись четыре автомобиля, среди которых такси с пассажирами

По словам виновного в аварии водителя, при выезде на перекресток он не заметил встречной машины, и пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную.

В результате легковушка столкнулась с такси и ударила две машины, которые стояли на светофоре.

В ДТП никто не пострадал, но были сильно повреждены машины. Водитель одного из авто даже не успел понять, что произошло.

«Я остановился у светофора, когда загорелся красный. Он врезался в стоящий рядом автомобиль, и тот ударил мою машину».

Виновному в аварии водителю грозит тысяча леев штрафа и шесть штрафных пунктов.

За минувшие сутки в Кишиневе произошло около 60 ДТП, пострадали шесть человек.