В одной из стоматологий Омска загорелась пациентка прямо в кресле дантиста

Необычное ЧП случилось в одной из стоматологий Омска — в кресле дантиста загорелась пациентка. Следственный комитет начал проверку.

Несчастный случай произошел в стоматологии «На Бархатова» еще 22 февраля, но о нем стало известно только сегодня.

28-летняя девушка отправилась на прием к стоматологу. Во время лечения врач использовал инструмент, который нужно нагреть с помощью спиртовки. Медсестра перестаралась с количеством спирта, налила слишком много, отчего пламя сильно вспыхнуло. Огонь перекинулся на пациентку, сидящую в кресле.

Пострадавшую срочно доставили в ожоговый центр БСМП № 1, у девушки ожоги 15% тела.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя Следственного комитета России по Омской области:

— В настоящее время по факту несчастного случая в стоматологии «На Бархатовой» проводится проверка.

Пока неизвестно, кто понесет ответственность за халатность, не исключено, что отвечать придется медикам.