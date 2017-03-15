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10:41 (мск), источник: РБК

СК подтвердил возбуждение дела о начислении зарплаты главе «Почты России»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой, говорится в сообщении СКР, поступившем в распоряжение РБК. Ее подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, Лаптева в апреле 2015 года в заведомо завышенном размере рассчитала вознаграждение руководителю «Почты России» Дмитрию Страшнову.

В результате его вознаграждение за 2014 год составило 95,4 млн руб. вместо 13,4 млн, которое могло быть ему рассчитано и согласовано

СКР обещает, что в ходе расследования уголовного дела будет дана процессуальная оценка действиям всех лиц, повлиявшим на причинение ущерба ФГУП «Почта России».

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«В результате за счет средств ФГУП “Почта России” Страшнову необоснованно были начислены и выплачены в период 2014—2015 годов заработная плата в сумме не менее 46 млн руб. и в июне 2015 года вознаграждение за 2014 год в сумме не менее 82 млн руб.», — говорится в сообщении СКР.

О том, что следователи возбудили первое уголовное дело о начислении премий руководителю «Почты России» Дмитрию Страшнову, накануне сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Генпрокуратура России потребовала завести уголовное дело против генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова по факту злоупотребления полномочиями. Прокуратура установила, что в июне 2015 года Страшнов незаконно получил 95 млн. руб. премии — вознаграждение за 2014 год, — которое рассчитывается в том числе и исходя из размера полученной предприятием прибыли.

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С учетом финансовых показателей «Почты России» за 2014 год, а также средней заработной платы по предприятию вознаграждение Страшнова должно было составить 3,2 млн руб., считают в прокуратуре. Кроме того, прокуратура настаивает, что из-за выплаты Страшнову премии в 95,4 млн руб. ФГУП «Почта России» был причинен «существенный вред».

Сам Страшнов заявлял, что претензии прокуратуры не обоснованны, так как бонус ему назначило государство «в лице министерства или правительства», а «исчерпывающая информация» по его доходам, правилам начисления бонусов, а также нормативным актам, регламентирующим расчет вознаграждения руководителям государственных компаний, опубликована и доступна прокуратуре.

Помимо этого, в СКР было передано еще дело, в котором фигурирует глава «Почты России». Прокуратура считает, что Страшнов незаконно назначил премии своим заместителям. По мнению надзорного ведомства, по итогам 2014 года он премировал их на сумму 89,5 млн руб. По итогам 2015 года сумма выплат составила 179,7 млн руб.

Комментарии
6
ПРОХОР
Что за косяки?!
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Н
Я не против, чтобы зарплата возрастала с увеличением ответственности занимаемой должности, но не в таких астрономических пределах и была привязана к зарплате рядовых сотрудников и средней по стране. И не плохо бы кроме премий ввести и вычеты за плохую работу всей организации, - возглавляешь - отвечай за просчеты.
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pikalor
Просто выговор надо объявить. А потом по тв покажут страшное моральное раскаивание Страшнова. А вот Где моя посылка?
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