СК подтвердил возбуждение дела о начислении зарплаты главе «Почты России»

По данным следствия, Лаптева в апреле 2015 года в заведомо завышенном размере рассчитала вознаграждение руководителю «Почты России» Дмитрию Страшнову.

В результате его вознаграждение за 2014 год составило 95,4 млн руб. вместо 13,4 млн, которое могло быть ему рассчитано и согласовано

В результате его вознаграждение за 2014 год составило 95,4 млн руб. вместо 13,4 млн, которое могло быть ему рассчитано и согласовано

СКР обещает, что в ходе расследования уголовного дела будет дана процессуальная оценка действиям всех лиц, повлиявшим на причинение ущерба ФГУП «Почта России».

«В результате за счет средств ФГУП “Почта России” Страшнову необоснованно были начислены и выплачены в период 2014—2015 годов заработная плата в сумме не менее 46 млн руб. и в июне 2015 года вознаграждение за 2014 год в сумме не менее 82 млн руб.», — говорится в сообщении СКР.

О том, что следователи возбудили первое уголовное дело о начислении премий руководителю «Почты России» Дмитрию Страшнову, накануне сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Генпрокуратура России потребовала завести уголовное дело против генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова по факту злоупотребления полномочиями. Прокуратура установила, что в июне 2015 года Страшнов незаконно получил 95 млн. руб. премии — вознаграждение за 2014 год, — которое рассчитывается в том числе и исходя из размера полученной предприятием прибыли.