Особый противопожарный режим введён в Приморском крае

В качестве дополнительных мер безопасности гражданам запрещается посещать леса, а также разводить открытый огонь и сжигать мусор на территории муниципалитетов.

Глава региона также поручил очистить населённые пункты от горючих материалов и мусора. Кроме того, необходимо создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров.

Региональному МЧС рекомендовано усилить мониторинг пожароопасной ситуации. Кроме того, ведомство должно провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Ранее глава Минприроды РФ Сергей Донской выразил недовольство подготовкой Приморья к пожароопасному сезону и потребовал от губернатора проконтролировать ситуацию.