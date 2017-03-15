Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Самойлова: кто она и почему поедет на Евровидение-2017
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Москва дала Лукашенко две недели: Минску грозит Майдан – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
09:42 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Особый противопожарный режим введён в Приморском крае

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский распорядился о введении в регионе особого противопожарного режима, сообщила пресс-служба региональной администрации.

Источник: AP 2017

В качестве дополнительных мер безопасности гражданам запрещается посещать леса, а также разводить открытый огонь и сжигать мусор на территории муниципалитетов.

Глава региона также поручил очистить населённые пункты от горючих материалов и мусора. Кроме того, необходимо создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров.

Региональному МЧС рекомендовано усилить мониторинг пожароопасной ситуации. Кроме того, ведомство должно провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Ранее глава Минприроды РФ Сергей Донской выразил недовольство подготовкой Приморья к пожароопасному сезону и потребовал от губернатора проконтролировать ситуацию.

За первую неделю марта в Приморье разгорелось три лесных пожара. Из-за глобального потепления и отсутствия осадков на Дальнем Востоке прогнозируют рост природных возгораний. В 2016 году в ДФО сгорело свыше 1 млн гектаров леса — в 4 раза больше, чем в предыдущем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скоростной интернет добрался до севера Камчатки
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СМИ узнали о возбуждении СК дела о зарплате главы «Почты России»
Авианосец «Адмирал Кузнецов» встанет на длительный ремонт
«Калашников» создаст новый пулемет
СМИ: США хотят обвинить хакеров в России в краже аккаунтов Yahoo
Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Александр Овечкин прервал свою рекордную безголевую серию в НХЛ
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь