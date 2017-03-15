Уголовное дело завели на чиновников департамента градостроительства Приморья за халатность

Владивосток, 15 марта, PrimaMedia.

Уголовное дело по факту халатных действий со стороны неустановленных должностных лиц департамента градостроительства Приморского края возбудили приморские следователи. По версии правоохранительных органов, чиновники не обеспечили своевременное строительство жилья для детей-сирот, чем причинили 4, 3 млн рублей ущерба бюджету края, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

С декабря 2015 года по апрель 2016 года неустановленные должностные лица департамента градостроительства Приморского края, по халатности не обеспечили своевременное строительство жилья для детей-сирот. Это повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов.

Кроме того, вследствие применения мер административного взыскания к администрации Приморского края за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, то есть, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.15 КоАП РФ, на общую сумму не менее 4, 32 млн рублей, причинен крупной ущерб бюджету Приморского края.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установленное всех обстоятельств произошедшего. Преступление выявлено прокуратурой Приморского края.