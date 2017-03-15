Угнанный в Башкирии автомобиль полицейские нашли в Удмуртии в распиленном виде

В Отделе МВД России по городу Нефтекамску сообщили, что работа правоохранителей в первые сутки не дала результатов.

«Нами отрабатывалась версия, что автомобиль могли перегнать за пределы республики, — сказал начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений майор полиции Радик Лукманов. — Добытая оперативная информация подтвердила наши догадки».

В одном из автосервисов Ижевска оперативники обнаружили останки похищенного авто. Для транспортировки в Нефтекамск его грузили по частям.

«В ходе следствия установлено, что 35-летний ранее судимый за кражи нефтекамец нашел на неохраняемой парковке “Ладу Гранту”, к которой подошли те утерянные ключи. Завести машину и вывезти в Удмуртию не составило труда. Злоумышленник заехал в первый попавшийся сервис и, сочинив правдоподобную историю, смог без документов оставить автомобиль, забрав за него четверть суммы от стоимости. Руководство автосервиса, не дождавшись обещанных документов, решило разобрать автомобиль на части», — прокомментировал следователь следственного отдела майор юстиции Сергей Ценев.

В настоящее время в отношении задержанного следственным отделом расследуется уголовное дело по статье «Кража».