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10:08 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани возбудили уголовное дело по факту взрыва на АЗС

Уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) возбудили по факту взрыва на АЗС, сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.

Происшествие случилось 14 марта примерно в 11.40 на заправке «Иликом» в Осиново.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что двое рабочих ремонтировали подземный резервуар для хранения нефтепродуктов. В какой-то момент произошло возгорание паров бензина. В результате 33-летний рабочий получил ожоги 65% тела и перелом ноги, второй отделался ожогом руки 2 степени.

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