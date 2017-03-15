В Казани возбудили уголовное дело по факту взрыва на АЗС
Уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) возбудили по факту взрыва на АЗС, сообщает
Уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) возбудили по факту взрыва на АЗС, сообщает
Происшествие случилось 14 марта примерно в 11.40 на заправке «Иликом» в Осиново.
Прибывшие на место пожарные выяснили, что двое рабочих ремонтировали подземный резервуар для хранения нефтепродуктов. В