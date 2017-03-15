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10:53 (мск), источник: ЮГА.ру

В Новороссийске экс-менеджера банка заподозрили в мошенничестве на 6 млн рублей

В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую заподозрили в присвоении 6 млн рублей.

По версии следствия, 29-летняя бывшая сотрудница банка с сообщником незаконно оформила 65 кредитных карт на местных жителей. Обманом она присвоила 6 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Женщина скрылась, ее объявили в федеральный розыск и задержали в Керчи. Подозреваемая находится под стражей, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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