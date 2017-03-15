В Новороссийске экс-менеджера банка заподозрили в мошенничестве на 6 млн рублей
В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую заподозрили в присвоении 6 млн рублей.
В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую заподозрили в присвоении 6 млн рублей.
По версии следствия, 29-летняя бывшая сотрудница банка с сообщником незаконно оформила 65 кредитных карт на местных жителей. Обманом она присвоила 6 млн рублей, сообщает
Женщина скрылась, ее объявили в федеральный розыск и задержали в Керчи. Подозреваемая находится под стражей, ей грозит до десяти лет лишения свободы.