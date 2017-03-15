На пожаре в Госпитомнике обгорел 27-летний мужчина
В поселке Госпитомник Волгоградской области 15 марта утром на пожаре пострадал мужчина 1990 года рождения, сообщает ВДТВ.
В поселке Госпитомник Волгоградской области 15 марта утром на пожаре пострадал мужчина 1990 года рождения, сообщает ВДТВ.
По данным ГУ МЧС России по региону, сигнал о пожаре в хозяйственной постройке размером 10×15 метров на улице Приозерная поступил на пульт диспетчера
Прибывшие на место пожарные расчеты 50-й
Причина пожара устанавливается.