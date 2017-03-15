На пожаре в Госпитомнике обгорел 27-летний мужчина

По данным ГУ МЧС России по региону, сигнал о пожаре в хозяйственной постройке размером 10×15 метров на улице Приозерная поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 06:22.

Прибывшие на место пожарные расчеты 50-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение уже к 06:59. 27-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение.

Причина пожара устанавливается.