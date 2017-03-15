СКР завершил расследование дела об убийстве жены начальника полиции Отрадного

Третье следственное управление ГСУ СК России завершило расследование уголовного дела о разбойном нападении и покушении на убийство начальника ОМВД России по городу Отрадному подполковника полиции Дмитрия Вашуркина, а также об убийстве его супруги Екатерины Вашуркиной, сообщает пресс-служба СК РФ.

В зависимости от роли каждого Виталию Яранкину, Андрею Пермякову, Даниилу Елтышеву и Эрнсту Яцуненко предъявлено обвинение в разбое, убийстве и покушении на убийство, а также в похищении паспорта или другого важного личного документа. Кроме того, к уголовной ответственности привлекли и 24-летнюю Кристину Чистякову за заранее не обещанное укрывательство этих преступлений.

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 декабря 2016 года супруги, возвращаясь со свадьбы в свой недостроенный дом в Смышляевке, решили заехать в магазин. Именно там они встретили пьяную толпу. Четыре парня и одна девушка позарились на золотую цепочку Екатерины Вашуркиной. Они проследили за семейной парой и, ворвавшись в дом, совершили преступление. Добычей преступников стали три золотые цепочки и портмоне с банковскими картами и незначительной суммой денег.

Завладев имуществом на общую сумму немного более 41 тысячи рублей и обнаружив служебное удостоверение сотрудника полиции, Яранкин решил скрыть следы разбойного нападения, убив потерпевших. Он взял топор и последовательно нанес им удары. От полученных травм подполковник полиции потерял сознание, а его супруга скончалась на месте преступления. На поимку преступников правоохранителям потребовалось 5 дней.

В ходе предварительного расследования следователями детально проверялись все возможные версии произошедшего, и свое подтверждение нашла версия о корыстном мотиве преступных действий обвиняемых — разбойном нападении.

В настоящее время все обвиняемые уведомлены об окончании следственных действий. В дальнейшем материалы уголовного дела будут предоставлены для ознакомления потерпевшим, обвиняемым и их защитникам. После этого дело с обвинительным заключением будет направлено прокурору для решения вопроса о передаче в суд.