В Тольятти два водителя устроили аварию, в которой пострадал пешеход, и скрылись
Сейчас виновников аварии разыскивает полиция.
Сейчас виновников аварии разыскивает полиция.
ГИБДД разыскивает очевидцев в розыске красной иномарки и серой «Калины», ставших участниками ДТП 14 марта 2017 года с 8 до 9 утра на улице Мира в районе дома № 170.
Водитель на красной иномарке, двигавшийся по улице Мира, в районе дома № 170 на улице Мира врезался в серую «Калину». От удара «Калина» проехала вперед — и сбила пешехода. Оба водителя с места происшествия скрылись, а пешеход обратился за медицинской помощью, пишет citytraffic.ru.
ГАИ Тольятти обращается к очевидцам и всем, кто обладает
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