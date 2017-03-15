В Тольятти два водителя устроили аварию, в которой пострадал пешеход, и скрылись

ГИБДД разыскивает очевидцев в розыске красной иномарки и серой «Калины», ставших участниками ДТП 14 марта 2017 года с 8 до 9 утра на улице Мира в районе дома № 170.

Водитель на красной иномарке, двигавшийся по улице Мира, в районе дома № 170 на улице Мира врезался в серую «Калину». От удара «Калина» проехала вперед — и сбила пешехода. Оба водителя с места происшествия скрылись, а пешеход обратился за медицинской помощью, пишет citytraffic.ru.

ГАИ Тольятти обращается к очевидцам и всем, кто обладает какой-либо информацией об этом происшествии, с просьбой позвонить по телефонам: 22−80−05; 93−60−61; 93−60−60, или обратиться по адресу улица Льва Толстого, д. 39, каб. № 14, а также по электронному адресу rozisk-tlt@yandex.ru.

Конфиденциальность гарантируется.