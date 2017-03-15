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10:44 (мск), источник: НТА-Приволжье

Два человека погибли в результате лобового столкновения Daewoo и Chevrolet в Дзержинске Нижегородской области

Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла 14 марта в 20:05 на 1 км подъезда к городу Дзержинску от трассы Москва-Уфа.

Согласно информации, 34-летний водитель иномарки Daewoo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva.

В результате ДТП погибли водитель Daewoo и 69-летний пассажир Chevrolet Niva.

Водитель Chevrolet Niva был госпитализирован в больницу с серьезными травмами: ушиб головного мозга и шейного отдела позвоночника, перелом грудины и ребер справа, ушибленная рана правой ноги.

Также были доставлены в больницу еще два пассажира Chevrolet: 54-летний и 51-летний мужчины.

Всего за 14 марта в Нижегородской области произошло 6 ДТП, в которых погибли два человека, а еще 8 человек получили ранения.

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