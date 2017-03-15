После визита клиента в петербургском банке пропали наличные

Как стало известно «Фонтанке», найти пропавшие из обменника деньги полицейских 15 марта попросил управляющий офисом финансового учреждения на проспекте Ленина, 18/12, в Колпино. Он рассказал, что недостачу заметили после ухода черноволосого мужчины «с бледным лицом», который в три часа дня 14 марта поменял на рубли почти пять тысяч евро. Паспорт, который предъявил клиент, принадлежал 36-летнему жителю Московской области.

Проводится проверка.