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18:49 (мск), источник: Фонтанка

После визита клиента в петербургском банке пропали наличные

В кассе отделения Инвестторгбанка в Колпино обнаружили недостачу в 160 тысяч рублей. Подозрение сотрудников пало на мужчину, который незадолго до этого менял валюту.

Как стало известно «Фонтанке», найти пропавшие из обменника деньги полицейских 15 марта попросил управляющий офисом финансового учреждения на проспекте Ленина, 18/12, в Колпино. Он рассказал, что недостачу заметили после ухода черноволосого мужчины «с бледным лицом», который в три часа дня 14 марта поменял на рубли почти пять тысяч евро. Паспорт, который предъявил клиент, принадлежал 36-летнему жителю Московской области.

Проводится проверка.

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