Мужчина избил собутыльника черенком от лопаты

Выяснилось, что ранее потерпевший выпивал у себя дома в компании знакомого. Потом они стали ссориться. Гость взял черенок от металлической лопаты и несколько раз ударил по голове хозяина.

Агрессивный собутыльник — ранее судимый гражданин 1976 года рождения — задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.