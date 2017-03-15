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10:07 (мск), источник: Новости Перми

Мужчина избил собутыльника черенком от лопаты

В полицию Верещагино обратились местные медики: к ним был доставлен 55-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом основания черепа.

Выяснилось, что ранее потерпевший выпивал у себя дома в компании знакомого. Потом они стали ссориться. Гость взял черенок от металлической лопаты и несколько раз ударил по голове хозяина.

Агрессивный собутыльник — ранее судимый гражданин 1976 года рождения — задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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