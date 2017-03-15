Мужчина избил собутыльника черенком от лопаты
В полицию Верещагино обратились местные медики: к ним был доставлен 55-летний мужчина с открытой
В полицию Верещагино обратились местные медики: к ним был доставлен 55-летний мужчина с открытой
Выяснилось, что ранее потерпевший выпивал у себя дома в компании знакомого. Потом они стали ссориться. Гость взял черенок от металлической лопаты и несколько раз ударил по голове хозяина.
Агрессивный собутыльник — ранее судимый гражданин 1976 года рождения — задержан и водворен в изолятор временного содержания.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.