Жителю Тольятти предъявлено обвинение в избиении женщины до смерти из-за карточной игры

Напомним, в третьем часу ночи 1 марта бригада «скорой помощи» Тольятти была вызвана в один из домов по ул. Голосова, где на лестничной площадке находилась женщина без сознания с признаками травмы головы.

Пострадавшей оказалась 38-летняя жительница этого же дома Марина Ч. Медики службы «03» застали ее в тяжелом состоянии и делая все возможное, чтобы спасти ей жизнь, увезли ее в больницу. Там врачи выявили у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа и ушиб головного мозга, стали оказывать ей помощь, но в шестом часу утра женщина скончалась от травм.

В итоге по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшем ее смерть было возбуждено уголовное дело. В этот же день 2 марта полицейские задержали ныне обвиняемого Евгения, который является соседом погибшей. И 4 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Натальи Ангиповой, на допросе Евгений рассказал, что накануне трагедии пригласил Марину к себе в гости и они вместе пили спиртное из фанфуриков и играли в карты. Но Евгений все время проигрывал. Он заподозрил гостью в нечестной игре, поссорился с ней и стал выгонять ее из квартиры. Но Марина не уходила. Тогда Евгений ударил ее кулаком, отчего она упала и принялся бить ее головой об пол и угол стены.

Когда приступ ярости прошел, Евгений увидел кровь на голове женщины, сам вызвал скорую, но дабы его не заподозрили в избиении, вытащил тело пострадавшей на лестничную площадку, где ее и нашли врачи «скорой».

«Сейчас расследование уголовного дела продолжается, обвиняемому грозит срок до 15 лет лишения свободы», — сказала Наталья Ангипова.