Новое дело завели на банду, совершившую разбойное нападение на автобус

Новое уголовное дело возбуждено в отношении членов банды, совершившей разбойное нападение на автобус с гражданами Вьетнама, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия в августе прошлого года на трассе «Москва-Уфа» в Лысковском районе злоумышленники под видом сотрудников ГИБДД остановили автобус. С применением огнестрельных пистолетов ограниченного поражения они совершили разбойное нападение на пассажиров, которые следовали из Уфы в Москву для покупки товара для предпринимательской деятельности. Среди пострадавших — граждане Республики Вьетнам. Обвиняемые похитили у них около 10 000 000 рублей.

Подозреваемые вскоре были задержаны, фигурантами по делу проходят девять человек. После совершения преступления было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». В настоящее время возбуждены дополнительные дела по ч.ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ по факту создания и руководства, а также участия в банде.