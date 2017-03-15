Школьник отобрал кошелек у пенсионерки в электричке

«Трудный» подросток из Новосибирска пойдет под суд за грабеж в вагоне электропоезда. 15-летний школьник отправился на электричке к своему приятелю в Болотное, и по дороге ограбил пенсионерку. Заметив, что в вагоне нет других пассажиров, парень силой отобрал кошелек у 65-летней женщины, в котором было 3900 рублей. Женщина успела подать сигнал машинисту и юного грабителя задержали.

Как выяснилось, парень давно состоит на учете у нарколога и психиатра, а также в комиссии по делам несовершеннолетних. Проживает подросток с матерью и отчимом, которые повлиять на поведение сына не могут.

— По итогам расследования уголовного дела в общеобразовательное учреждение, районную комиссию по делам несовершеннолетних, а также в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел внесены представления о принятии действенных мер по предупреждению правонарушений со стороны несовершеннолетнего, — рассказала пресс-секретарь Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Яна Стрижова.

Обвинительное заключение по делу в ближайшее время будет направлено в суд.

В декабре 15-летнего школьника, подозреваемого в ограблении цветочного магазина, задержали полицейские в Новосибирске. Как выяснилось, букет стоимостью 1000 рублей он похитил для своей подруги.