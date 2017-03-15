В Уфе сектанты лечили своих пациентов с помощью общения с «духами предков»

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

Граждане Казахстана сняли в аренду комнату в Учебно-спортивном культурном центре в Уфе. Там они, не имея медицинского образования и лицензии, ставили диагнозы пациентам. Более того, они гарантировали исцеление только при повторном многократном посещении. Сектанты отговаривали своих пациентов обращаться в больницу и обещали излечение с помощью общения с «духами предков» и процедур «камчевания» (нанесение ударов кожаной плеткой).

По данному факту сейчас проводится доследственная проверка. По инициативе прокуратуры миграционная служба оштрафована на 80 тысяч рублей по статье «непредставление в орган миграционного учета уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания».