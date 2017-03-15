В Уфе сектанты лечили своих пациентов с помощью общения с «духами предков»
В Уфе задержали необычных целителей, которые лечили людей подобно сектантской запрещенной организации «Ата-Жолы» («Путь предков»).
В Уфе задержали необычных целителей, которые лечили людей подобно сектантской запрещенной организации «Ата-Жолы» («Путь предков»).
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По данному факту сейчас проводится доследственная проверка. По инициативе прокуратуры миграционная служба оштрафована на 80 тысяч рублей по статье «непредставление в орган миграционного учета уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания».