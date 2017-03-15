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10:39 (мск), источник: Югополис

На Красной Поляне зафиксировали подземные толчки

Во вторник, 14 марта, незначительное землетрясение произошло в районе Красной Поляны, северо-восточнее трасс одного из горнолыжных курортов.

Подземные толчки были незначительными, сообщает «СочиИнформБюро».

Приборы Единой геофизической службы РАН зафиксировали толчки в 16.36 по московскому времени. Их магнитуда составила 3,3. Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км.

Информации о жертвах и разрушениях в горных районах Сочи, вызванных этим сейсмособытием, не поступало.

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