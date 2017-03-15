На Красной Поляне зафиксировали подземные толчки
Во вторник, 14 марта, незначительное землетрясение произошло в районе Красной Поляны,
Во вторник, 14 марта, незначительное землетрясение произошло в районе Красной Поляны,
Подземные толчки были незначительными, сообщает «СочиИнформБюро».
Приборы Единой геофизической службы РАН зафиксировали толчки в 16.36 по московскому времени. Их магнитуда составила 3,3. Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км.
Информации о жертвах и разрушениях в горных районах Сочи, вызванных этим сейсмособытием, не поступало.