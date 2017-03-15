В школе Ленинского района у 10-летней девочки подросток украл телефон

Подросток украл телефон в школе у 10-летней девочки, сообщают в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

13 марта в челябинской школе по улице Новороссийской у 10-летней ученицы неизвестный парень вырвал сотовый телефон из рук, стоимостью 1200 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний житель Челябинска, не работающий, ранее не судимый. Похищенный телефон изъят и возвращен владелице.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде.