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10:51 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском сгорел склад макулатуры

Минувшей ночью в р.п. Любинский произошло возгорание на складе с макулатурой.

Пожар был поздно замечен, поэтому к моменту прибытия спасателей крыша железобетонного здания здания площадью 400 кв. метров была полностью охвачена огнем. На тушение пожара потребовалось 1,5 часа. На месте работали 3 пожарных автомобиля и 7 спасателей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

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