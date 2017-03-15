Под Омском сгорел склад макулатуры

Пожар был поздно замечен, поэтому к моменту прибытия спасателей крыша железобетонного здания здания площадью 400 кв. метров была полностью охвачена огнем. На тушение пожара потребовалось 1,5 часа. На месте работали 3 пожарных автомобиля и 7 спасателей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.