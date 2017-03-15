В Кумертау задержан третий участник смертельной драки в караоке-баре

В Кумертау задержали 27-летнего Сергея Киливник — третьего участника смертельной драки в караоке-баре, в результате которой погиб чемпион по пауэрлифтингу.

Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, один мужчина находится под стражей, в отношении двоих решается вопрос об избрании меры пресечения. В СУ СКР по Республике Башкортостан прокомментировали, что всем троим сейчас предъявлено обвинение.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» обвиняемым может грозить до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, трое пьяных жителей Кумертау в кафе «Соло» напали и избили 27-летнего посетителя. После драки соучастники преступления скрылись, потерпевший был госпитализирован, где скончался, не приходя в сознание.

— В ходе предварительного следствия будет дана юридическя оценка действиям всех соучастников преступления, а также администрации кафе «Соло», в котором совершено особо тяжкое преступление. Расследование уголовного дела продолжается, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан.

Напомним, накануне один из мужчин, объявленных в розыск, 31-летний Ринат Ахметов самостоятельно пришел в следственный отдел в сопровождении юриста. Ранее сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 31-летнего местного жителя, двое мужчин были объявлены в розыск.