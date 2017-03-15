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11:04 (мск), источник: Интерфакс

Осужденная за госизмену Севастиди просила о помиловании

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная за государственную измену, была помилована президентом после того, как она написала соответствующее прошение по настоянию начальника московского следственного изолятора (СИЗО) «Лефортово», заявил ее адвокат Иван Павлов.

Источник: РИА "Новости"

«15 февраля, по возвращению в Лефортово, Оксану вызвали в кабинет начальника СИЗО. Кроме самого начальника Ромашина, там находились еще три сотрудника изолятора. Ромашин сказал Оксане, что президент обещал разобраться в деле, поэтому необходимо написать прошение о помиловании», — написал Павлов на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что прошение Севастади о помиловании было написано без ведома представителей ее защиты.

Адвокат отметил, что признание его подзащитной вины в госизмене не является препятствием для полного оправдания.

Случай с помилованием Севастиди уникален еще и потому, что президент не стал дожидаться окончательного решения суда и издал указ в разгар рассмотрения дела. Это никак не мешает Верховному суду продолжить рассмотрение дела и принять решение по нашей апелляционной жалобе
Иван ПавловАдвокат Оксаны Севастиди

«Удовлетворив ее, Верховный суд лишь исправит ошибку нижестоящей инстанции — поэтому решение об оправдании Оксаны нисколько не будет противоречить президентскому помилованию», — добавил Павлов.

Верховный суд РФ в среду проверит дело Севастиди, осужденной на семь лет за госизмену, а затем помилованной президентом РФ.

Как сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Евгений Смирнов, Севастиди намерена лично присутствовать на заседании суда, которое из-за секретности материалов дела пройдет в закрытом режиме.

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Президент РФ Владимир Путин 7 марта, руководствуясь принципами гуманности, подписал указ о помиловании Севастиди. Утром 12 марта она покинула стены СИЗО «Лефортово».

Защита Севастиди приветствовала решение главы государства, однако заявила о намерении добиться отмены приговора и оправдания подзащитной.

Краснодарский краевой суд 3 марта 2016 года признал Севастиди виновной в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, она направила sms-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазии.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Каким образом стало известно содержание СМС ??? Не было в 2008г закона Яровой .
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