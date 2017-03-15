Осужденная за госизмену Севастиди просила о помиловании

Источник: РИА "Новости"

«15 февраля, по возвращению в Лефортово, Оксану вызвали в кабинет начальника СИЗО. Кроме самого начальника Ромашина, там находились еще три сотрудника изолятора. Ромашин сказал Оксане, что президент обещал разобраться в деле, поэтому необходимо написать прошение о помиловании», — написал Павлов на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что прошение Севастади о помиловании было написано без ведома представителей ее защиты. Адвокат отметил, что признание его подзащитной вины в госизмене не является препятствием для полного оправдания.

Случай с помилованием Севастиди уникален еще и потому, что президент не стал дожидаться окончательного решения суда и издал указ в разгар рассмотрения дела. Это никак не мешает Верховному суду продолжить рассмотрение дела и принять решение по нашей апелляционной жалобе Иван Павлов Адвокат Оксаны Севастиди

«Удовлетворив ее, Верховный суд лишь исправит ошибку нижестоящей инстанции — поэтому решение об оправдании Оксаны нисколько не будет противоречить президентскому помилованию», — добавил Павлов. Верховный суд РФ в среду проверит дело Севастиди, осужденной на семь лет за госизмену, а затем помилованной президентом РФ. Как сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Евгений Смирнов, Севастиди намерена лично присутствовать на заседании суда, которое из-за секретности материалов дела пройдет в закрытом режиме.

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