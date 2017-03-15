Осужденная за госизмену Севастиди просила о помиловании

«15 февраля, по возвращению в Лефортово, Оксану вызвали в кабинет начальника СИЗО. Кроме самого начальника Ромашина, там находились еще три сотрудника изолятора. Ромашин сказал Оксане, что президент обещал разобраться в деле, поэтому необходимо написать прошение о помиловании», — написал Павлов на своей странице в фейсбуке.
Он отметил, что прошение Севастади о помиловании было написано без ведома представителей ее защиты.
Адвокат отметил, что признание его подзащитной вины в госизмене не является препятствием для полного оправдания.
Случай с помилованием Севастиди уникален еще и потому, что президент не стал дожидаться окончательного решения суда и издал указ в разгар рассмотрения дела. Это никак не мешает Верховному суду продолжить рассмотрение дела и принять решение по нашей апелляционной жалобе
Иван ПавловАдвокат Оксаны Севастиди
«Удовлетворив ее, Верховный суд лишь исправит ошибку нижестоящей инстанции — поэтому решение об оправдании Оксаны нисколько не будет противоречить президентскому помилованию», — добавил Павлов.
Верховный суд РФ в среду проверит дело Севастиди, осужденной на семь лет за госизмену, а затем помилованной президентом РФ.
Как сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Евгений Смирнов, Севастиди намерена лично присутствовать на заседании суда, которое из-за секретности материалов дела пройдет в закрытом режиме.
Президент РФ Владимир Путин 7 марта, руководствуясь принципами гуманности, подписал указ о помиловании Севастиди. Утром 12 марта она покинула стены СИЗО «Лефортово».
Защита Севастиди приветствовала решение главы государства, однако заявила о намерении добиться отмены приговора и оправдания подзащитной.
Краснодарский краевой суд 3 марта 2016 года признал Севастиди виновной в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, она направила sms-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазии.