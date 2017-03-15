Красноярца осудили на 6 лет за покушение на экс-подругу

33-летнего красноярца, напавшего с ножом на свою бывшую гражданскую жену, отправили под суд. Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сторона обвинения доказала, что середине сентября мужчина собрался убить свою бывшую подругу в одном из гастрономов Красноярска. Дело в том, что женщина работала кассиром в супермаркете. Подойдя к стойке кассового аппарата, он схватил 40-летнюю женщину за шею и несколько раз ударил ее ножом в грудь и живот.

На помощь красноярке подоспел директор магазина. Он помог женщине скрыться в подсобке и задержал налетчика до приезда полицейских. Потерпевшую немедленно доставили в больницу. Врачи долгое время боролись за жизнь женщины, и им удалось ее спасти. Позже сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый приревновал женщину к другому мужчине.

«Согласившись с позицией прокурора, суд Кировского района признал мужчину виновным в совершении преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.