Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Москва дала Лукашенко 2 недели: Минск на пути к Майдану – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Витамин С оказался противораковым средством
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
16Неслабый пол
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
11:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярца осудили на 6 лет за покушение на экс-подругу

Мужчина отправят в колонию строго режима.

33-летнего красноярца, напавшего с ножом на свою бывшую гражданскую жену, отправили под суд. Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сторона обвинения доказала, что середине сентября мужчина собрался убить свою бывшую подругу в одном из гастрономов Красноярска. Дело в том, что женщина работала кассиром в супермаркете. Подойдя к стойке кассового аппарата, он схватил 40-летнюю женщину за шею и несколько раз ударил ее ножом в грудь и живот.

На помощь красноярке подоспел директор магазина. Он помог женщине скрыться в подсобке и задержал налетчика до приезда полицейских. Потерпевшую немедленно доставили в больницу. Врачи долгое время боролись за жизнь женщины, и им удалось ее спасти. Позже сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый приревновал женщину к другому мужчине.

«Согласившись с позицией прокурора, суд Кировского района признал мужчину виновным в совершении преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жительница Норильска пострадала из-за опасных развлечений автомобилиста
Фракция ЛДПР в полном составе покинула заседание Госдумы
СК подтвердил возбуждение дела о премиях главы «Почты России»
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится около двух лет
«Калашников» создаст новый пулемет
Адвокат: Прошение о помиловании Севастиди написала под диктовку
В Госдуме оценили стоимость пропуска депутатами заседаний
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
Полиция задержала водителя, наехавшего на ребенка для «воспитания» В Следственном комитете России пообещали, что теперь «воспитательные меры» будут применены к самому мужчине со стороны следствия и суда
Hi-Tech
OPPO и Vivo: смартфоны из мирового топ-5 придут в Россию Российские операторы ведут переговоры о выпуске их устройств под брендом OPPO и Vivo на российский рынок
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь