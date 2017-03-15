В Приморье в отношении коммерсанта возбудили сразу 30 уголовных дел
В ходе проведения совместных
В ходе проведения совместных
В прошлом году
Однако в дальнейшем выяснилось, что условия для искусственного разведения крабов в данном предприятии отсутствуют, а значит и сведения в декларации были указаны недостоверные.
За год экспортер вывез из России 30 партий живых крабов, общее количество которых составило 570 530 штук на сумму почти 103 млн рублей, что повлекло за собой возбуждение 30 уголовных дел в отношении директора организации.
Краб японский мохнаторукий относится к стратегически важным