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11:39 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье в отношении коммерсанта возбудили сразу 30 уголовных дел

В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-розыскного отдела Уссурийской таможни, сотрудниками ДВОТ, сотрудниками УФСБ по ПК и Приморской транспортной прокуратуры были получены сведения, свидетельствующие о причастности директора российской фирмы к незаконному перемещению стратегически важных товаров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни Антонину Лочилову.

В прошлом году организация-экспортер подала таможенную декларацию на товары, в которой было заявлено 19 тысяч живых японских мохнаторуких крабов. Сославшись на разъяснения Росприроднадзора, предоставлять разрешительные документы организация не стала, так как вывозимый товар являлся якобы искусственно выращенным.

Однако в дальнейшем выяснилось, что условия для искусственного разведения крабов в данном предприятии отсутствуют, а значит и сведения в декларации были указаны недостоверные.

За год экспортер вывез из России 30 партий живых крабов, общее количество которых составило 570 530 штук на сумму почти 103 млн рублей, что повлекло за собой возбуждение 30 уголовных дел в отношении директора организации.

Краб японский мохнаторукий относится к стратегически важным водно-биологическим ресурсам, а потому ответственность за его незаконное перемещение в крупном размере предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ. Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

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