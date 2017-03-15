В Приморье в отношении коммерсанта возбудили сразу 30 уголовных дел

В прошлом году организация-экспортер подала таможенную декларацию на товары, в которой было заявлено 19 тысяч живых японских мохнаторуких крабов. Сославшись на разъяснения Росприроднадзора, предоставлять разрешительные документы организация не стала, так как вывозимый товар являлся якобы искусственно выращенным.

Однако в дальнейшем выяснилось, что условия для искусственного разведения крабов в данном предприятии отсутствуют, а значит и сведения в декларации были указаны недостоверные.

За год экспортер вывез из России 30 партий живых крабов, общее количество которых составило 570 530 штук на сумму почти 103 млн рублей, что повлекло за собой возбуждение 30 уголовных дел в отношении директора организации.