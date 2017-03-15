Фотомодель-наркоторговка в Екатеринбурге стала жертвой Интернета

Чтобы работать в столице мировой моды, девушка из Сухого Лога, живущая в Екатеринбурге, решила… торговать наркотиками.

Хотела праздника.

«Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца твоих дней останется с тобой, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой», — писал Эрнест Хемингуэй. Возможно, именно этой его фразой руководствовалась 19-летняя фотомодель из Екатеринбурга Анастасия Овечкина, когда решила для себя, что обязательно будет жить и работать в столице мировой моды.

Девушка, приехавшая в столицу Урала из Сухого Лога, стала снимать комнату в доме на улице Вильгельма де Геннина, 34. Мегаполис поразил её небоскрёбами, ночными клубами, дорогими ресторанами, но оставаться здесь она не собиралась. Проблема была лишь в одном: где взять денег?

Между тем в одной из социальных сетей ей предложили относительно простой и «непыльный» заработок. Нужно было фасовать по пакетикам «веселящий порошок» и закладывать его для клиентов на территории города. Всё шло удачно, и вдруг, накануне праздника 8 Марта, фотомодель посетили представители фонда «Город без наркотиков» и правоохранители.

Жертва Интернета?

«Зайдя к ней в комнату, мы застали Анастасию за фасовкой наркотиков, — рассказывают оперативники. — На столе, помимо весов, лежали четыре пакетика “зип-лок”, в каждом из которых находилось 10 пакетиков поменьше. Также был обнаружен пакет с ещё не расфасованными наркотиками». Общий объём синтетики составил 72 грамма. В процессе «беседы» Настя призналась, что работает закладчицей уже полтора месяца, за это время ей удалось заработать около 30 тысяч рублей. Теперь вместо столицы Франции ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

«История, конечно, душещипательная, но мне эту девушку совсем не жаль, — заявил Андрей Кабанов, руководитель фонда “Город без наркотиков”. — Она фасовала на продажу сильнейший и опаснейший наркотик. Сколько человек ей нужно было убить, чтобы уехать в Париж?».

«В данной ситуации девушка — не только преступница, но и жертва, — считает, в свою очередь, Август Белкин, доктор педагогических наук. — К сожалению, в наше время на молодёжь всё большее влияние оказывают Интернет и ТВ. Сила их такова, что они способны убить в человеке все положительные примеры. У людей исчез кодекс чести, главное — деньги, а способы их получения уже вторичны. Принцип иезуитов — цель оправдывает средства (в данном случае — Париж любой ценой!) — прочно вошёл в жизнь молодых людей. Поэтому и произошла беда…».